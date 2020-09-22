Прямая линия с Главой ДНР: Мэр Макеевки Сергей Голощапов пообещал закончить подготовку к зиме до 1 октября

Глава ДНР Денис Пушилин взял на контроль подготовку Макеевки к зиме Фото: Дмитрий СТЕШИН

Макеевка в основном подготовилась к осеннее-зимнему периоду, а в тех районах, где еще не все готово, работы будут выполнены к 1 октября. Об этом во время прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным заявил мэр города Сергей Голощапов.

- Отставание в четырех районах города связано с нехваткой квалифицированных специалистов, а также с тем, что часть сотрудников коммунальных предприятий находились в отпуске. За счет того, что быстро справились с ремонтами мягких кровель силы перебросили на отстающие направления. К 1 октябрю закроем вопросы, - рассказал Сергей Голощапов.

Глава ДНР Денис Пушилин взял на контроль подготовку Макеевки к зиме.

- Жду результатов, - сказал он.

На связи с лидером государства в режиме видеоконференции находились главы администраций городов и районов, руководители министерств и ведомств. Всего на прямую линию поступило 1758 обращений.

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