Прямая линия с Главой ДНР завершилась

Денис Пушилин ответил на вопросы жителей Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Завершилась Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Она продлилась два часа 10 минут.

На сайт Главы ДНР поступило 1758 вопросов. Они были разбиты на три больших блока: жилищно-коммунальные услуги, открытие границ и развитие экономики. Также обсуждались проблемы социальной защиты военнослужащих.

Вместе с Денисом Пушилиным отвечали на вопросы в режиме видеоконференции министры и главы городов и районов. И в этом особенность прошедшей Прямой линии.

Напомним, Прямая линия транслировалась в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.

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