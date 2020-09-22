«Должен был внедриться в вооруженные силы ЛНР!» Жителя Луганска еще в 16-летнем возрасте завербовали сотрудники СБУ

Владиславу пообещали трудоустройство в СБУ. Скриншот видео МГБ ЛНР

Сотрудники МГБ ЛНР задержали 21-летнего жителя Луганска Владислава Лилипу при попытке передать СБУ сведения о численном составе подразделений Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности.

В ведомстве рассказали, что сотрудники СБУ завербовали Лилипу в 16-летнем возрасте – в 2015 году при пересечении контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Парня убедили подписать договор о сотрудничестве, присвоили псевдоним «Слава» и дали задание по сбору сведений, представляющих интерес для украинской разведки.

Владислав рассказал, что вербовщики обещали ему трудоустройство в СБУ, а также свободное пересечение линии соприкосновения его родственниками.

- Но когда я перестал давать информацию, мне начали поступать угрозы, что они начнут что-то делать с моими родственниками и с их имуществом, - поделился молодой человек.

- В 2020 году Лилипу была поставлена задача внедриться в ряды вооруженных сил ЛНР с целью сбора и передачи информации, составляющей государственную тайну. Агент был задержан сотрудниками МГБ при попытке передачи СБУ данных о численном составе подразделений Народной милиции ЛНР, - отметили в МГБ.

В ведомстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

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