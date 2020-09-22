Из горящей многоэтажки в центре Донецка спасли 12 человек, включая двоих детей

Спасателям приходится действовать в экстремальных условиях. Фото МЧС ЛНР

Сотрудники МЧС спасли 12 человек, среди которых двое детей, во время тушения пожара в многоэтажном доме в Донецке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 21 сентября в Ленинском районе Донецка по улице Стадионная на пятом этаже десятиэтажного дома произошел пожар. Спасатели из звена газодымозащитной службы эвакуировали из зоны задымления на свежий воздух 12 человек, в том числе двоих детей, — сказано в сообщении.

Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 20 квадратных метров и обшивка балкона. При тушении огня от МЧС ДНР привлекались восемь машин спецтехники и 35 человек.

В тот же день в столице загорелся дом на два хозяина в Киевском районе по улице Байдукова. Пожар уничтожил кровлю на площади 130 квадратных метров, перекрытие дома и мансарду.

Всего в минувшие сутки в Республике было ликвидировано 74 возгорания в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево Харцызске, Шахтерске, Старобешево, Торезе и Ясиноватой.

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