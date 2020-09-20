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Прививки от гриппа в Донецке и ДНР 2020: 5 наивных вопросов о грядущем гриппе

К нам идут четыре новых вируса
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Прививки делают в медцентрах по месту жительства

Прививки делают в медцентрах по месту жительства

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На прошлой недели в ДНР респираторными инфекциями заболели больше семи тысяч человек. В основном это дети. К счастью, недуг чаще всего протекает в легкой форме, никто не умер.

- Сейчас у нас подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Каждую неделю заболевают еще 20-30 процентов жителей. Вместе с тем, случаи гриппа в Республике пока не регистрировали, - рассказывает «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова

Ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1. КОГДА ОЖИДАЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ?

- Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями прогнозируем где-то с декабря, а пик заболеваемости ожидаем в феврале. Неблагоприятной особенностью предстоящего эпидемиологического сезона станет одновременная циркуляция возбудителей гриппа и коронавируса, что не исключает вероятность формирования у людей смешанных инфекций и, соответственно, очень тяжелых осложнений заболевания. Вплоть до летальных исходов.

2. ЧТО ЗА НАПАСТЬ ЖДЕТ НАС В ЭТОМ ГОДУ?

- По данным Всемирной организации здравоохранения, у нас будут циркулировать четыре новых штамма гриппа А и В: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия). Ими жители ДНР никогда не болели и от них не прививались.

ВОЗ прогнозирует эпидемию высокой интенсивности. Новые штаммы гриппа А легко передаются и могут вызывать даже пандемии. При этом вирусы типа В менее агрессивны, они способны вызвать локальные вспышки заболеваемости.

В ДНР сезонный подъем заболеваемости среди детей респираторкой

В ДНР сезонный подъем заболеваемости среди детей респираторкой

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

3. САМОЕ ГРОЗНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ?

- Скоротечная пневмония, которая развивается в течение трех дней (до недели) и протекает очень тяжело. Кстати, она бывает не только во время циркуляции коронавирусной инфекции в крови человека. Многие штаммы гриппа, особенно типа А, вызывают такую же - протекающую очень быстро - тяжелую пневмонию, от которой нередко умирают.

4. КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ВИРУСОВ?

- Наибольший риск заболеть гриппом существует в общественном транспорте, кинотеатрах, торговых центрах. Если ехали в транспорте с чихающим человеком, то, придя домой, тщательно вымойте руки, умойтесь, промойте нос и только после этого снимайте одежду и занимайтесь домашними делами.

Сейчас нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Не забывайте укреплять иммунитет. Делайте утреннюю гимнастику, гуляйте на свежем воздухе, вовремя ешьте (фрукты, овощи и мясо обязательны) и высыпайтесь.

5. КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ

- Грипп всегда начинается остро. В первые же сутки температура поднимается до 40 градусов и выше. Человека знобит, лихорадит, появляется ломота в теле, боль в суставах и мышцах. Также для гриппа характерна боль в глазах (тяжело смотреть вверх, вниз, в стороны). На вторые сутки присоединяется кашель. Надсадный, мучительный с хрипами. Насморк появляется только на вторые или третьи сутки, могут начать болеть уши.

В таком состоянии люди выпадают из рабочего процесса. Я категорически не рекомендую идти в больницу, надо вызвать участкового или семейного врача.

Заболевший должен находиться дома. А то у нас некоторые трудоголики идут на работу в болезненном состоянии и в итоге получают осложнения и заражают других. Госпитализируют только тех, у кого велик риск возникновения осложнений или они уже развились.

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