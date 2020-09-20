Прививки от гриппа в Донецке и ДНР 2020: 5 наивных вопросов о грядущем гриппе

Прививки делают в медцентрах по месту жительства Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На прошлой недели в ДНР респираторными инфекциями заболели больше семи тысяч человек. В основном это дети. К счастью, недуг чаще всего протекает в легкой форме, никто не умер.

- Сейчас у нас подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Каждую неделю заболевают еще 20-30 процентов жителей. Вместе с тем, случаи гриппа в Республике пока не регистрировали, - рассказывает «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1. КОГДА ОЖИДАЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ?

- Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями прогнозируем где-то с декабря, а пик заболеваемости ожидаем в феврале. Неблагоприятной особенностью предстоящего эпидемиологического сезона станет одновременная циркуляция возбудителей гриппа и коронавируса, что не исключает вероятность формирования у людей смешанных инфекций и, соответственно, очень тяжелых осложнений заболевания. Вплоть до летальных исходов.

2. ЧТО ЗА НАПАСТЬ ЖДЕТ НАС В ЭТОМ ГОДУ?

- По данным Всемирной организации здравоохранения, у нас будут циркулировать четыре новых штамма гриппа А и В: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия). Ими жители ДНР никогда не болели и от них не прививались.

ВОЗ прогнозирует эпидемию высокой интенсивности. Новые штаммы гриппа А легко передаются и могут вызывать даже пандемии. При этом вирусы типа В менее агрессивны, они способны вызвать локальные вспышки заболеваемости.

В ДНР сезонный подъем заболеваемости среди детей респираторкой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

3. САМОЕ ГРОЗНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ?

- Скоротечная пневмония, которая развивается в течение трех дней (до недели) и протекает очень тяжело. Кстати, она бывает не только во время циркуляции коронавирусной инфекции в крови человека. Многие штаммы гриппа, особенно типа А, вызывают такую же - протекающую очень быстро - тяжелую пневмонию, от которой нередко умирают.

4. КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ВИРУСОВ?

- Наибольший риск заболеть гриппом существует в общественном транспорте, кинотеатрах, торговых центрах. Если ехали в транспорте с чихающим человеком, то, придя домой, тщательно вымойте руки, умойтесь, промойте нос и только после этого снимайте одежду и занимайтесь домашними делами.

Сейчас нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Не забывайте укреплять иммунитет. Делайте утреннюю гимнастику, гуляйте на свежем воздухе, вовремя ешьте (фрукты, овощи и мясо обязательны) и высыпайтесь.

5. КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ

- Грипп всегда начинается остро. В первые же сутки температура поднимается до 40 градусов и выше. Человека знобит, лихорадит, появляется ломота в теле, боль в суставах и мышцах. Также для гриппа характерна боль в глазах (тяжело смотреть вверх, вниз, в стороны). На вторые сутки присоединяется кашель. Надсадный, мучительный с хрипами. Насморк появляется только на вторые или третьи сутки, могут начать болеть уши.

В таком состоянии люди выпадают из рабочего процесса. Я категорически не рекомендую идти в больницу, надо вызвать участкового или семейного врача.

Заболевший должен находиться дома. А то у нас некоторые трудоголики идут на работу в болезненном состоянии и в итоге получают осложнения и заражают других. Госпитализируют только тех, у кого велик риск возникновения осложнений или они уже развились.

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