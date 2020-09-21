Командиры 24-й бригады ВСУ списывали продукты для продажи в местном магазине

Продукты шли на реализацию в местный магазин. Фото: штаб ООС

Руководители 24-й бригады вооруженных формирований Украины списывали предназначенные для личного состава продукты для их дальнейшей реализации в магазине Светлодарска. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Установлено, что в 1-м батальоне должностными лицами организована и отлажено действовала коррупционная схема по незаконному списанию продовольствия, предназначенного для питания личного состава подразделения.

Филипоненко отметил, что списанные продукты и консервы злоумышленники поставляли для реализации в магазин «Шанс» Светлодарска.

- В отношении командира 1-го батальона подполковника Коренюка военной прокуратурой ведутся следственные мероприятия, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР заявили об обстреле с украинской стороны

ВСУ обстреляли поселок на южном направлении (подробности)