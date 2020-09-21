В ДНР заявили об обстреле с украинской стороны

ВСУ открыли огонь по ДНР. Фото: штаб ООС

Утром, 21 сентября, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Заиченко, что в Новоазовском районе на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 05.35 со стороны села Водяное в направлении села Заиченко выпущено две гранаты из АГС, - говорится в сообщении.

Ранее, в СЦКК рассказали, что в прошедшие сутки киевские силовики соблюдали режим прекращения огня и дополнительные меры контроля и усиления перемирия в Донбассе.

- За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня и дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия не зафиксировано, - сказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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