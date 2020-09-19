«Россия с нами, и с нами Бог!» Песню донецких авторов о Донбассе поют даже на Украине

Исполнители песни рассказали, что от музыки веяло драйвом и мощной энергетикой. Фото: архив донецкой муздрамы

Написанная поэтом Владимиром Скобцовым и композитором Михаилом Хохловым песня «Донбасс за нами» продолжает набирать миллионы просмотров. Ее исполнители - солистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна - Маргарита Лисовина и Наталья Качура в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказали о том, как создавался хит.

Маргарита и Наталья пришли в Донецкую муздраму в 2016 году. До этого Наташа училась в Донецком училище культуры, потом в Луганской академии культуры и искусств, Ростовской консерватории имени Рахманинов, работала преподавателем эстрадного вокала.

- Однажды после выступления познакомилась с Натальей Волковой - генеральным директором-художественным руководителем музыкально-драматического театра. Она пригласила работать в театр артисткой-вокалисткой, - вспоминает девушка.

У Маргариты все совсем по-другому.

- В детстве занималась вокалом, танцами. Очень любила петь, - рассказывает она. - Но так сложилось, что пошла учиться в торговый институт, в то же время работала вокалисткой в ресторане. Ко мне подошла девушка и пригласила попробовать себя на профессиональной сцене. Наталья Марковна меня прослушала, и так я попала в театр.

Больше миллиона просмотров

Маргарита и Наташа задействованы во многих музыкальных спектаклях. В один из рабочих дней автор гимна Донецкой Народной Республики Михаил Хохлов предложил девушкам послушать минусовку новой песни «Донбасс за нами» на слова Владимира Скобцова. Ее готовили специально ко Дню освобождения Донбасса.

- Нам были высланы ноты, минусовки, тексты, мы слушали песню отдельно, восторгались, созванивались, эмоции просто зашкаливали, - вспоминает Наталья. - Вместе даже не репетировали, пришли в студию вдвоем и со второго дубля успешно записали песню. Михаил сделал шикарную композицию, там такие музыкальные обороты сильные, которые могут оценить музыканты; над этим пришлось поработать. А Владимир Скобцов написал сильные слова.

После триумфа авторов и исполнителей песни начали приглашать на телеканалы. Фото: архив Владимира Скобцова

- Когда вы поняли, что песня, которую исполнили, стала хитом?

Маргарита: На следующий день после того, как она вышла, мы это осознали. Сначала я увидела, что у видео 15 тысяч просмотров. Позвонила сказать об этом Наташе. Она говорит: «Какие 15, там уже 40 тысяч просмотров!»

- Сейчас только на одном из сервисов 200 тысяч просмотров. Если подсчитать все источники, то наверняка наберется несколько миллионов просмотров, учитывая, что фрагменты видео показывали на федеральных каналах России.

Наталья: Миллион, думаю, точно будет.

- Как отнеслись к вашему триумфу коллеги?

Маргарита: Мы не со всеми успели пообщаться. Нас поздравляют с успехом и говорят теплые слова. Многим понравилось, что видео не постановочное, а искреннее.

- Чем лично вас тронула эта песня?

Наталья: Первое, что мы услышали, - это музыку. От нее веяло драйвом и мощной энергетикой. Текст тоже зацепил. Все сошлось.

Ждут на Красной площади

- Война вас лично как-то затронула?

Маргарита: Я никуда не уезжала с начала войны. Были моменты, когда проезжала там, где только-только прошел обстрел, где падали смертоносные снаряды. Жила в более или менее спокойном районе.

Наталья: Меня и всю мою семью война затронула, так как родом мы из Углегорска и Дебальцево. Были попадания в дома, в которых жили. Сейчас они не подлежат восстановлению. Мой отец все это время служил на передовой, поэтому патриотическая тематика песни мне очень близка. Меня она действительно цепляет. Когда пою эти строки, то представляю не какие-то картинки, - в мой голове всплывают реальные воспоминания.

- Мы знаем, что Дебальцево - первый город, в котором вы спели песню «Донбасс за нами» на концерте. Какие были ощущения?

Наталья: Ком в горле, мурашки… Это ощущение трудно передать. Все жители этого города для меня настоящие герои. Они как будто восстали из пепла, пережив голод и смерти близких, многие были ранены, многие побывали под обстрелами. И после всего, что прошли, они стоят на концерте и поют вместе с нами.

Маргарита: Провести премьеру в городе воинской славы Дебальцево было очень символично.

- Есть какие-либо предложения, связанные с исполнением хита?

Маргарита: Предложения есть, и все неожиданные. Одни спрашивали, будет ли у нас тур по России. Кто-то предложил, чтобы мы выступили с этой песней на Красной площади в День народного единства. Это просто люди пишут. Зовут нас к себе в города - это Россия, Луганская Народная Республика, здесь - Ясиноватая, Новоазовск, Горловка и другие.

- Из Украины пишут? Там как-то отреагировали на песню?

Наталья: Ее там многие слушают. Приходят хорошие отзывы. Михаил Хохлов говорил нам, что ему писали даже из Одессы. Просили фонограмму этой песни, чтобы ее можно было исполнить в ресторане. Из Харькова писали.

Маргарита и Наталья пришли в Донецкую муздраму в 2016 году

Историю не предают

- Уже обсуждали новые совместные проекты с Михаилом Хохловым и Владимиром Скобцовым?

Маргарита: У Наташи большой творческий репертуар с Михаилом Николаевичем. Такие варианты рассматриваются. Но на самом деле мы еще не поработали с этой песней.

- Очень радует, что песню включают на передачах Первого канала, причем без лишних слов. Исполнение говорит само за себя, вместо сотен рассказов... Многие не понимают, как столь молодые девушки из Донбасса преисполнены таким патриотизмом? Откуда это у нашей молодежи?

Маргарита: Просто мы не понаслышке знаем, что такое война и боевые действия. Этот дух патриотизма, может, и раньше был в нас. Мы знали о Великой Отечественной войне, слушали рассказы бабушек и дедушек. Когда на нашу землю пришла война - этот патриотизм усилился.

Наталья: Любовь к родине воспитывается с детства. У меня была прабабушка, которая прошла концлагерь в Германии. Это были зверские издевательства, она побывала в газовой камере, в которую уже свели людей, но в последний момент их выкупили, как рабов, и они вышли. Она обо всем этом мне рассказывала. Мы хорошо знаем свою историю и никогда не предадим ее.

Проснулся Зверь в кромешной темноте,

И Богу была названа цена,

Прогнулись все - и братья во Христе,

Прогнулось всё, но не моя страна.

Был урожайным високосный год,

И кровью смерть была пьяным-пьяна,

От туч свинцовых гнулся небосвод,

Прогнулось всё, но не моя страна.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Москва за нами,

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

Здесь памяти не предали отцов,

Здесь не отдали дедовской земли,

Какой ценою - не отыщешь слов,

Здесь за Отчизну жизнь не берегли.

И снова сила русская в руках,

И жизнь, и смерть за Родину красна,

Стоит и держит небосвод в веках

Моя непокорённая страна.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

Пусть суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

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