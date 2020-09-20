Погода в Донецке на день: 21 сентября будет ясно, до 21 градуса тепла

21 сентября в Донецке будет до 21 градуса тепла
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецке и Донецкой Народной Республике 21 сентября будет ясно. Без осадков.
По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, от 19 до 21 градуса тепла.
В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.
В этот день отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.
По прогнозам синоптиков, 22 сентября в Донецке и ДНР станет на пару градусов теплее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Прививки от гриппа в Донецке и ДНР 2020: Вакцинация начнется, как только поступят препараты
В этом году эпидемиологи заказали в России на 50 тысяч доз прививок от гриппа больше (подробности)