Погода в Донецке на день: 21 сентября будет ясно, до 21 градуса тепла

21 сентября в Донецке будет до 21 градуса тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 21 сентября будет ясно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, от 19 до 21 градуса тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.

По прогнозам синоптиков, 22 сентября в Донецке и ДНР станет на пару градусов теплее.

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