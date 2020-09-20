Прививки от гриппа в Донецке и ДНР 2020: Вакцинация начнется, как только поступят препараты

Медики планируют завершить прививочную компанию до начала эпидподъема в декабре Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ожидается, что прививки от гриппа в Донецке и ДНР 2020 будут делать в октябре.

- Каждый год мы прививаем от гриппа только вакциной, полученной по линии гуманитарной помощи из Российской Федерации. Гуманитарный конвой с противогриппозной вакциной ожидаем в конце сентября - начале октября. В этот раз заказали 150 тысяч доз. Думаю, ее получим в полном объеме. Этого достаточно для того, чтобы привить людей из групп повышенного риска заболеваемости, - сообщила нам ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Медики планируют завершить прививочную компанию до начала эпидподъема в декабре. Во всех учреждениях здравоохранения начата подготовка к вакцинации.

Отметим, что российская вакцина эффективна против актуальных штаммов гриппа. Прививка – это самый надежный способ профилактики.

Ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Иммунитет формируется у 75-95 процентов тех, кому сделана прививка, - рассказала «КП» Татьяна Ильинична. – Примечательно, что входящие в вакцину вещества способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям.

Если грипповать начинает «привитый» человек, то заболевание он переносит легче, быстрее и практически без осложнений. То есть без тяжелых форм пневмонии, заболеваний бронхов и легких, почек, печени и сердца.

Бесплатную вакцинацию могут пройти все желающие в центрах первичной медико-санитарной помощи – там, где принимают семейные врачи. Чтобы вы знали, эффект от прививки на 8-12-й день.

Сейчас в ДНР массово болеют респираторными инфекциями Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В день вакцинации посетите семейного или участкового врача. Взрослым и детям старше трех лет рекомендуется проводить инъекцию в верхнюю треть наружной поверхности плеча. А детям младшего возраста – в переднебоковую поверхность бедра (внутримышечно). При температуре тела больше 37 градусов вакцинация не проводится.

Если в коллективе будут привиты 60-70 процентов сотрудников, то благодаря этой «прослойке» эпидемия гриппа для предприятия не будет страшна.

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