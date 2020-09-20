Погода в Луганске на день: 21 сентября будет малооблачно, до + 22 градусов

21 сентября в Луганске будет до + 22 градусов. Фото: livejournal.com

21 сентября в ЛНР температура воздуха будет колебаться от нуля градусов ночью до 20 градусов тепла днем, ночью и утром; местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.

- В Республике будет малооблачно, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – плюс градуса выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 18-20 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 19-21 градуса днем.

22 сентября, по предварительному прогнозу, будет малооблачно, температура воздуха ночью 3-8, днем 20-25 градусов тепла.

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