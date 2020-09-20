Команда КВН из Донбасса «Ровеньки» прошла в финал Премьер-лиги на Первом канале

Команда КВН из Донбасса прошла в финал Премьер-лиги. Фото: архив команды КВН "Ровеньки"

Команда КВН «Ровеньки» прошла в финал Премьер-лиги, которая транслируется на Первом канале.

Во втором полуфинале сезона донбасский коллектив сыграл с командами «Лица Республики» из Уфы, «Новосиб» из Новосибирска, «Океан» из Владивостока, «Не такая» из Москвы, и Сборная Холодных КВН-городов из Нижнего Новгорода.

Каждая миниатюра команды из Ровеньков вызывала в зале бурю положительных эмоций. Как говорится на сленге квнщиков – «уходили в разрыв».

- Знаете, неоднозначное ощущение. Игра странная по своей магии. Но хочу отметить одну команду – «Ровеньки». Я не знаю, как вы это делаете или вы на генном уровне такие в жизни, но это было искренне от души. Вы сделали эту игру, - отметил в конце игры член жюри, участник команды КВН «Станция спортивная» Алексей Кожома.

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