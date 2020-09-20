В Донецком ботаническом саду зацвели астры. Фото: Донецкий ботсад

В Донецком ботаническом саду клумбы окрашиваются всеми цветами радуги. Это зацветают астры.

- Французские садоводы оценили этот цветок по достоинству и дали ему название каллистефус, означающее «прекрасный венок». Позднее ботаником Линнеем растению было дано имя астра (с греческого - «звезда»), - говорят сотрудники ботанического сада.

Однолетние астры ценят за разнообразие форм и цветов. Многолетние - за длительное и позднее цветение. Экскурсии по коллекциям открытого грунта проводятся ежедневно в 11.00 Стоимость билета – 50 рублей. Экскурсии проводятся только для малых групп. Справки и запись для групп по телефонам: (071) 320 64 94 или (062) 294-12-80.

Самостоятельную прогулку по территории можно совершить с 8.00 до 18.00 (будние дни) и с 8.00 до 19.00 (в выходные) Стоимость билета - 30 рублей. Для льготных категорий - 20 рублей. Дошкольники - бесплатно.

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