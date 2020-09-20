Прививки от гриппа в Донецке 2020: Где бесплатно привиться в Донецке

Где бесплатно привиться в Донецке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ожидается, что прививки от гриппа в Донецке 2020 будут делать в октябре.

- Каждый год мы прививаем от гриппа только вакциной, полученной по линии гуманитарной помощи из Российской Федерации. Гуманитарный конвой с противогриппозной вакциной ожидаем в конце сентября - начале октября. В этот раз заказали 150 тысяч доз. Думаю, ее получим в полном объеме. Этого достаточно для того, чтобы привить людей из групп повышенного риска заболеваемости, - сообщила «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Медики планируют завершить прививочную компанию до начала эпидподъема в декабре. Во всех учреждениях здравоохранения начата подготовка к вакцинации. Российская вакцина эффективна против актуальных штаммов гриппа. Привиться можно по мету жительства.