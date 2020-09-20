В Донбассе за неделю трое малолетних мальчиков выпали из окон многоэтажек

В Славянске ребенок выпал из окна на 10-м этаже. Фото: police.dn.ua

На этой неделе в подконтрольных Украине Славянске, Краматорске и Доброполье трое детей выпали из окон многоэтажек. Двое мальчиков получили травмы, а один - погиб.

В Славянске 17 сентября около 11 часов в микрорайоне Химик 10-летний мальчик выпал с 10-го этажа. Полиция установила, что ребенок играл на подоконнике в то время, как взрослых не было дома. От полученных травм мальчик умер по дороге в больницу.

В полиции открыли сразу два уголовных производства: по п. 2 ч. 2 ст. 115 («Несчастный случай») и ст. 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

А в Краматорске 15 сентября двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа. Происшествие случилось в доме по улице Богдана Хмельницкого.

- Мать положила двухлетнего сына спать, а сама была на кухне. Услышав шум, поспешила в комнату. Оказалось, что малыш самостоятельно встал, добрался до открытого окна и, опершись на москитную сетку, выпал с пятого этажа, - рассказали в местной полиции.

Лишь по счастливой случайности ребенок остался жив после падения с такой высоты. Его госпитализировали с телесными повреждениями.

14 сентября, подобное происшествие произошло в Доброполье. Там двухлетний мальчик выпал с балкона квартиры на втором этаже. Ребенок играл на балконе, а в это время мать занималась бытовыми делами. Малыша сразу госпитализировали в травматологию.

С начала года в подконтрольной Киеву Донецкой области произошло 12 случаев падения детей с высоты. Трое погибли, 9 травмированы.

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