30 сентября в Дебальцево пройдет День донора Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В среду, 30 сентября, в Центральной городской больнице Дебальцево пройдет день донора. Всем, кто хочет помочь нуждающимся и сдать кровь, следует обращаться в регистратуру ЦГБ с 8.30.

- В этот день будет выплачена компенсация в размере 152 рублей тем, кто сдавал кровь в июле и августе, - говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт. Сдавать кровь лучше после легкого завтрака. Нельзя жирное, острое, жареное, копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

Перед сдачей крови донорам предоставят чай и печенье. После выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

- Поделитесь своей кровью, - призывают врачи Дебальцево.

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