В Донбассе украинские боевики пригнали танки и бронетранспортеры в жилые районы. Фото: Штаб «ООС»

В Донбассе украинские боевики пригнали десять единиц бронетехники в жилые районы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- За прошедшие сутки выявлено размещение следующей техники: из состава 30-й отдельной механизированной бригады (омбр) – три танка Т-64 на железнодорожной станции в Рубежном; из состава 14-й омбр – пять бронированных машин пехоты и одна боевая бронированная машина на окраине Орехово, а также один бронетранспортер в жилом районе Лопаскино, - сообщил он.

Вооружение и техника находятся вблизи жилых домов и муниципальных объектов в нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

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