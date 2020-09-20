ВСУ продолжают глушить беспилотники ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ используют беспилотники для выявления фактов нарушения перемирия. Фото: ОБСЕ

Каждый день беспилотники миссии ОБСЕ фиксируют нарушения перемирия украинской стороной, что беспокоит командование противника. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- В этой связи командующим оперативно-тактической группировки «Восток» Содолем отданы указания подразделениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) активизировать мероприятия по противодействию полетам беспилотников ОБСЕ для сокрытия нарушений со стороны ВФУ от мировой общественности. За сутки нами отмечено подавление каналов управления и навигации беспилотников международной миссии ротой РЭБ 36-й бригады противника в районе Водяного (донецкое направление), - говорится в сообщении.

За сутки наблюдатели миссии выявили семь единиц боевой техники из состава 50-й и 24-й омбр в Красноармейске и Рассадках, что является грубым нарушением запрета размещения техники в городах и селах.

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Об этом сообщили в Народной милиции (подробнее)