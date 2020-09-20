Коронавирусом в ЛНР за все время заразились 842 человека

ЛНР медики зарегистрировали 842 случая заражения Фото: Александр ГЛУЗ

В ЛНР медики зарегистрировали 842 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики.

- Всего по состоянию на 20 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 842, - говорится в сообщении минздрава.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 732 человек. С начала пандемии зарегистрированы 26 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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