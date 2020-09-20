ВСУ один раз за сутки нарушили перемирие в ДНР

Украинские боевики открывали огонь по району Донецкого аэропорта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики за прошедшие сутки по разу нарушили режим прекращения огня и дополнительные меры контроля перемирия. В районе Донецкого аэропорта они открывали стрельбу, а в районе Авдеевки к северу от столицы Республики - укрепляли свои позиции. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки со стороны Вооруженных формирований Украины количество нарушений режима прекращения огня составило один раз. Стрелковое оружие применялось на донецком направлении, - говорится в сводке СЦКК.

Напомним, что в Донбасс действует перемирие. Запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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