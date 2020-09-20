Коронавирус в ДНР выявили у 131 человека, прибывшего из Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявили у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Всех инфицированных пациентов перевели в специализированные больницы, они получают бесплатное лечение, - говорится в сообщении.

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 20 сентября всего выявлено 175 678 инфицированных (+2966 случаев за сутки).

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 сентября 2020 года: За все время заболели 3017 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 20 сентября 2020 года (подробности)