В рядах украинских военных вспышка сифилиса

Комиссия выявила 15 бойцов ВСУ, заразившихся сифилисом от повара. Фото: Штаб "ООС"

Комиссия медицинской и продовольственной служб одной их бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), выявила 15 военнослужащих, заразившихся сифилисом от повара батальона.

- В связи с госпитализацией 17 сентября повара мотопехотного батальона 24-й бригады ВСУ солдата Свистуновой, которой был поставлен диагноз "sifilide" (сифилис), в подразделение прибыла комиссия медицинской и продовольственной служб бригады, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Филипоненко сообщил, что "в ходе проверки бытовых условий личного состава и проведения бесед с военнослужащими выявлено 15 человек с жалобами на состояние здоровья и соответствующие симптомы".

Тем временем, киевские силовики снова разместили пять единиц техники в жилых районах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

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