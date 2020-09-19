В ДНР выявлено 41 новый случай коронавируса

В школах ДНР маски только по желанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи ДНР диагностировали 41 новое заболевание COVID-19 в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 18 сентября, выявлен 41 случай заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписан 21 человек, – сказано в сообщении.

Всего в Республике подтверждено 2992 факта заболевания: выздоровело 1624 человека, 1194 находятся на лечении, умерли 174 пациента.

По данным Управления Народной милиции, за указанный период COVID-19 у военнослужащих ДНР не выявлено. «Под контролем медицинской службы в подразделениях Народной милиции принимаются меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, проводится регулярное тестирование на коронавирус личного состава", – отметили в УНМ.

Границы ДНР и ЛНР остаются закрытыми. А въезд со стороны Украины в ДНР только по разрешению штаба "Здорове движение".

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