Донецкий цирк открывает новый сезон

10 октября в «Космосе» стартует грандиозное ледовое шоу «Айсберг». Фото: Программа «Айсберг»

Крайнее представление в донецком цирке было еще несколько месяцев назад. Из-за угрозы распространения коронавируса под куполом было безлюдно, показ программ приостановили.

Традиционно цирк открывает сезон осенью. Так будет и в этом году. Уже с 10 октября в «Космосе» новая программа - ледовое шоу «Айсберг».

- Наших зрителей ждут удивительные трюки и мастерство артистов, захватывающие дух спецэффекты, рассказывают в администрации цирка. - На арене выступят мастера фигурного катания, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы, акробаты, музыкальные эксцентрики, дрессированные собаки, птицы и морские котики.

Программу будет сопровождать световое и лазерное шоу.

Стоимость билетов от 250 до 800 рублей. Кассы цирка работают ежедневно без перерыва и выходных с 9.00 до 17.00 Справки – по телефонам: 062 266 41 01, 062 266 51 89.

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