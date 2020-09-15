«Последняя осень» Владимира Шенделя: В Донецке почтили память знаменитого художника

Владимир Степанович был удивительным человеком и художником Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В столичном художественном музее «Арт-Донбасс» открылась выставка памяти народного донецкого художника Владимира Шенделя, ушедшего из жизни в сентябре прошлого года.

- Выставка «Последняя осень» будет лейтмотивом, - рассказывает директор «Арт-Донбасса» Екатерина Калиниченко. - Есть одна маленькая акварельная работа «Тополь». Тополь из его окна. В течение последнего года он много писал, даже не выходя из своего дома. Мольберт стоял у окна. Этот тополь, который он видел каждое утро. И это дерево есть: осеннее, весеннее, летнее и зимнее. Как жизнь человека, которая рождается, набирает силы и осенью опадают листья и человек уходит.

На выставку пришли десятки дончан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В зале выставлены последние работы Владимира Степановича. Это и графические работы, и акварельные.

- С глубоким уважением к Владимиру Степановичу мы вспоминаем его творчество, показываем работы, которые есть в нашем собрании: они все разные, все тематические, - говорит Екатерина Николаевна. - Приятно вспомнить, что все из этих работ были написаны специально к выставкам, которые организовывал «Арт-Донбасс». Это говорит о высокой работоспособности человека и о том, что ему хотелось быть в курсе что происходит, ему хотелось всегда быть впереди. С его мастерством и умением ему это удавалась.

Многие из картин – воспоминания из жизни Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Картины Шенделя наполнены смыслом и неподражаемым духом, которой будто бы переносит в то время, и зритель становится участником происходящего на полотне. Если это что-то теплое, то на душе становится приятно, если что-то мистическое – становится страшно.

- Каждая его работа – исторический экскурс в то время. Он переживал вместе со своими героями каждое событие, каждое действие. Для него мелочей вообще не было: он изучал историю одежды, историю местности, историю быта. Все в одной картине было гармонично и правильно. Все персонажи, которых могло быть от одного до двухсот – были разными, у каждого был свой характер, - сказала Калиниченко.

Директор «Арт-Донбасса» считает, что творчество Владимира Шенделя будет изучаться.

- И хочется по его наброскам, по его альбомам, которые остались, посмотреть, какими были первоначально образы.

Наброски Владимира Шенделя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Екатерина Калиниченко сообщила, что по ходатайству «Арт-Донбасса» управление культуры администрации Донецка приняло решение, чтобы ко Дню города именем Владимира Шенделя назвать большой зал музея.

- Это прежде всего память о человеке, и это наше ежедневное общение с человеком, который много сделал. Было приятно, что нас поддержали и это состоялось, - отметила Екатерина Николаевна.

На открытии выставки пришли и коллеги Шенделя. Они рассказывали истории с творческих поездок и о впечатлениях о Владимире Степановиче.

- Донбасс не обделён сильными художниками, но была в живописи Владимира Шенделя какая-то особая сила, которой и в самом деле обладал только он один, - сказал народный художник Григорий Тышкевич.

Наброски Владимира Шенделя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Владимир Степанович был удивительным человеком и художником. Его творчество - это и образ жизни, и образ мыслей. Все его работы - это гимн труду, познанию, любви к родному краю, - говорят о Шенделе донецкие художники.

Выставка открыта с 11 сентября по 30 октября 2020 года. Вход свободный.

Не терпящий фальши профессионал

Владимир Шендель родился 22 июня 1936 года. Увлекаться живописью начал еще в детстве. Мастер кисти работал в техниках офорта, акварели, линогравюры и живописи. Большую часть творчества посвятил родному Донбассу. Был удостоен звания народного художника Украины.

- Многие из моих картин – воспоминания из жизни. На одной я стою на крыше дома и смотрю в небо, а там летят немецкие бомбардировщики. Это было на самом деле, - рассказывал «Комсомолке» Владимир Степанович. - После войны я служил в Кёнигсберге. Сейчас это Калининград. Так там в то время еще окопы, снаряды и скелеты находили со времен войны. Поэтому военная тематика мне очень близка.

Среди работ Шенделя есть и посвященные роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

- Мне эту книгу дали на одну ночь. Я до самого утра ее читал. За окном, помню, ветер гудит, вьюга завывает. А тут – такой сюжет, персонажи. Было не по себе. Очень меня эта книга впечатлила. Для того чтобы передать как можно реалистичнее ту эпоху, начал изучать, как одевались все персонажи романа. Потом отправился в Москву, чтобы места, где разворачивались события в книге, тоже выглядели правдоподобно. Патриаршие пруды, там, где был трамвай, «нехорошая» квартира – я побывал везде. Запоминал и зарисовывал. Потом начал делать эскизы будущих картин. Наверное, в тот момент сам Булгаков начал мне мешать. Я к этому времени три наметка рисунков сделал. И отложил в сторону. После начал искать их в мастерской. Пропали бесследно – не нашел по сей день. Пришлось все начинать сначала.

Среди работ Шенделя есть и посвященные роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Иллюстрации так и не появились ни в одном из изданий книги Михаила Афанасьевича. Переговоры велись с приемным сыном Булгакова. Он тогда потребовал деньги за текст «Мастера и Маргариты». Сказал: «Если хотите издать роман со своими иллюстрациями – издавайте, только заплатите за авторские права на текст». Денег на это у донецкого художника не было. Он издал брошюры и раздал их знакомым.

В последнее время Шендель признавался нам, что работает над картинами значительно реже. Тревожат проблемы со здоровьем. Особенно жаловался на больное сердце. Несмотря на плохое самочувствие – продолжал творить.

Владимир Степанович скончался 13 сентября 2019 года. Ему было 84 года.

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