Погода в Донецке на день: 19 сентября ночью сильно опустится температура воздуха

За последние 130 лет 19 сентября в Донецке максимальная температура составляла 30 градусов тепла, а самая низкая – минус 1 градус Фото: Екатерина Сорока

С 21.00 18 сентября до 21.00 19 сентября на территории Донецкой Народной Республики ожидается переменная облачность. С самого утра небо заволокут облака. Но уже вечером от них не останется и следа. Без осадков.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет ночью будет составлять 9 – 10 градусов тепла, а днем – 12 – 16 градусов. Ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных потоков будет 5 – 12 метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 19 сентября почитается память архистратига Михаила. С этого дня обычно начинаются Михайловские заморозки по утрам.

— Михаил заморозком землю прихватил, — так говорили наши предки в старину.

Также они могли определять погоду на зиму в этот день. Если 19 августа вы заметили, что осиновые листья ложатся на землю «лицом» вверх, то это к студеной зиме, а если изнанкой вверх – будет тепло.

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