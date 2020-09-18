Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление Резникова по Донбассу

Также Никонорова отметила, что украинская сторона пытается только создать иллюзию своей приверженности Минским соглашениям. Фото: ДАН

Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников продемонстрировал сегодня во всеуслышание позицию руководства страны по поводу соблюдения Минских соглашений, договоренностей о допмерах и намерении закрепить особый статус Донбасса в конституции. Ничего из этого вторая сторона выполнять не собирается. Но предлагает вместо этого провести на территории республик местные выборы.

— Такие высказывания представляют собой ни что иное, как публично озвученный отказ от выполнения Минских соглашений, — прокомментировала выступление Резникова прокомментировала полпред ДНР на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова.

Также полпред добавила, что закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции является фундаментом для разрешения конфликта. С его помощью можно добиться стабильного и долгосрочного мира. Но руководству Украины это оказалось не интересно.

А четвертый пункт о проведении местных выборов, на котором настаивает Резников, требует передачу под контроль Киева участка границы с Россией, вывод всех «незаконных вооруженных формирований» и техники оттуда, и восстановление там «конституционного строя» в соответствии с законами Украины.

— Предупреждаем, что в случае, если представители Украины предъявят отказ от закрепления особого статуса Донбасса в конституции как свою официальную позицию в Контактной группе, это будет расцениваться как целенаправленный срыв дипломатического урегулирования. И тогда украинский парламент может принимать хоть миллион бумаг в поддержку Минских договоренностей – это не спасет Украину от статуса государства, провалившего одобренный ООН мирный процесс, — добавила Никонорова.

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