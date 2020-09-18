Перевод документов с украинского на русский язык теперь можно сделать в любом ЕРЦ ДНР

В период начала эпидемии коронавируса ЕРЦ ДНР временно закрылись, но при этом продолжали работу по выдаче документации. Фото: пресс-служба Минюст ДНР

Жители Республики теперь могут сделать перевод документов с украинского языка на русский в кратчайшие сроки в любом отделении Единого регистрационного центра ДНР. Данная услуга стала доступна 18 сентября. Об этом сообщили в пресс0службе министерства юстиции ДНР.

— С 18 сентября 2020 года для удобства жителей Республики в отделениях Единого регистрационного центра предоставляется услуга по переводу документов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что на сегодняшний день Единые регистрационные центры есть в семи городах Республики, а именно: Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Снежном и Старобешево. Всего отделений центра оборудовано 13.

Напомним, что какое-то время центры были закрыты. Они не принимали граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Все это время они не принимали новые заявки. А занимались только выдачей готовых документов.

С 22 июня отделения Единого регистрационного центра возобновили работу и могут принимать граждан в обычном режиме.

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