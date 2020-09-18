В ЛНР рассказали, как украинские боевики продают оружие из Донбасса митингующим в Белоруссии

Из зоны «ООС» вывезли достаточное количество оружия для дестабилизации обстановки внутри страны и силового захвата власти. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал схему, по которой оружие боевиков из националистического батальона ВСУ в Донбассе, попадает в руки «незаконным вооруженным формированиям, участвующим в дестабилизации обстановки в Республике Беларусь».

— Лидер Сумской региональной ячейки "Правый сектор" (организации запрещенной на территории Российской Федерации, - авт.) Сергей Супрун, накопив в схронах избыточное количество огнестрельного оружия, с разрешения лидера партии Андрея Тарасенко, в сговоре с начальником главного оперативно-розыскного отдела Государственной пограничной службы Украины полковником Поповым и контрабандистом Русланом Шамо договорился о продаже незаконным вооруженным формированиям, участвующим в дестабилизации обстановки в Республике Беларусь, — рассказал Осадчий.

По словам Осадчего, таким образом, было вывезено около 130 единиц огнестрельного оружия, снайперских винтовок и 18 тысяч патронов. Перевозка в Белоруссию будет осуществлять, скорее всего, железнодорожным транспортом. Путь лежит через Черниговскую область.

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