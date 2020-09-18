Беби-бум: С начала 2020 года в ДНР родилось больше шести тысяч детей

Рекордсменами по рождаемости оказался Кировский район Донецка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С первого дня 2020 года министерство юстиций ДНР ведет отчет о новорожденных. По их данным, за девять месяцев население Республики выросло более чем на шести тысяч младенцев. При этом мальчиков больше, чем девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В родильных домах за указанный период родилось 3 193 мальчика и 2 986 девочек.

— Наибольшее количество записей актов о рождении было составлено Кировским отделом ЗАГС Донецкого ГУЮ Минюста ДНР – 408 записей и городским отделом ЗАГС Макеевского ГУЮ Минюста ДНР – 399 записи, — говорится в сообщении.

Кроме того, в двух многодетных семьях Горловки пополнение. 11 и 15 сентября в Никитовском отделе ЗАГС Горловского городского управления юстиции Минюста ДНР прошла регистрация четвертых детей.

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