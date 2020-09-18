Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Беби-бум: С начала 2020 года в ДНР родилось больше шести тысяч детей

Из них мальчиков больше, чем девочек
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий
Рекордсменами по рождаемости оказался Кировский район Донецка

Рекордсменами по рождаемости оказался Кировский район Донецка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С первого дня 2020 года министерство юстиций ДНР ведет отчет о новорожденных. По их данным, за девять месяцев население Республики выросло более чем на шести тысяч младенцев. При этом мальчиков больше, чем девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В родильных домах за указанный период родилось 3 193 мальчика и 2 986 девочек.

— Наибольшее количество записей актов о рождении было составлено Кировским отделом ЗАГС Донецкого ГУЮ Минюста ДНР – 408 записей и городским отделом ЗАГС Макеевского ГУЮ Минюста ДНР – 399 записи, — говорится в сообщении.

Кроме того, в двух многодетных семьях Горловки пополнение. 11 и 15 сентября в Никитовском отделе ЗАГС Горловского городского управления юстиции Минюста ДНР прошла регистрация четвертых детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школьную программу ДНР включили занятия по дзюдо

Проект охватил почти сто школ (подробнее)

Украинский кризис