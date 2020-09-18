Позиция ВСУ у Счастья взлетела на воздух во время инженерных работ

Причиной взрыва является неустановленное устройство, детали произошедшего уточняются. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предупреждали о том, что украинские силовики проводят минирование дороги у Счастья в нарушение дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе. Но после на их позициях в том же районе произошел очередной взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

— Командование так называемой операции объединенных сил продолжает использовать действующее перемирие для проведения инженерных работ. По предварительной информации, в ходе дооборудования позиций на участке проведения работ произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Дополнительная информация уточняется, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Народная милиция уведомила украинскую сторону Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня о произошедшем, чтобы избежать обвинений в провокации. Само же ведомство повторяет, что военнослужащие Республики строго придерживаются всех условий действующего перемирия.

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