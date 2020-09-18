В ЦРБ ДНР теперь можно завести индивидуальную банковскую ячейку

Для аренды доступны маленькие ячейки и большие сейфы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральный Республиканский Банк ввел новую услугу. Теперь в учреждении можно завести индивидуальную банковскую ячейку. Правда предоставляют такую услугу не все отделения ЦРБ, а только два из них, расположенных в Донецке по адресам: ул. Университетская, 87б и ул. Титова, 8б. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

— Депозитарии Центрального Республиканского Банка оснащены современными системами охраны и отвечают самым высоким стандартам безопасности. Клиенту также обеспечивается высокий уровень конфиденциальности. В банковских ячейках разрешено хранить любые предметы, за исключением оружия, а также токсичных, радиоактивных, взрывчатых и наркотических веществ, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что услуга аренды ячейки доступная. На цену влияет размер ячейки и срок ее использования. Клиент может выбрать ячейку разных размеров от 5 до 50 сантиметров в высоту. И чем дольше срок аренды, тем выгоднее становится цена. Детальнее ознакомиться со всеми условиями аренды можно на сайте банке в разделе «Клиентам – Тарифы».

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