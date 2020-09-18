Коронавирус в ДНР: Число заболевших COVID-19 приближается к трем тысячам

Каждый день медики ДНР стабильно выявляют по 30 – 40 человек с COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лаборатории получили результаты тестона COVID-19. По последним данным коронавирус в ДНР выявили еще у 43 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 17 сентября, выявлено 43 случая заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 9. Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – мужчины в возрасте 66 и 60 лет и женщина в возрасте 79 лет, — говорится в сообщении. — По состоянию на 18 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус в ДНР был выявлен у 2951 человека. На данный момент лечение продолжают 1174 пациента, выписаны 1603 человека, летальных случаев – 174.

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