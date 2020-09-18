Командующий украинскими войсками в Донбассе отказался предоставить в суд текст приказа о закрытии КПВВ

Украинские военные только на словах «открывают» границы с Донбассом. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Правозащитники считают, что командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко превысил свои полномочия, когда закрыл контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии разграничения. Чтобы оспорить это решение они через суд затребовали текст приказа. Но генерал отказал.

Камнем преткновения также стало сохранение после открытия КПВВ карантинных ограничений (двухнедельной самоизоляции) для жителей, которые въезжают на Украину с территории ДНР и ЛНР.

- КПВВ закрывались приказами командующего ОСС. И мы просили сначала в досудебном, потом и в судебном порядке, предоставить текст этих приказов. Чтобы можно было оценить их законность. Однако текст приказа ни в суд первой инстанции, ни в апелляционный суд не поступил, – сказал юрист БФ «Право на защиту» Олег Тарасенко.

В своем отказе Кравченко ссылается на то, что приказ является секретным документом, с ограниченным доступом. Хотя процессуальное законодательство четко предусматривает порядок рассмотрения дел, в которых фигурирует информация с ограниченным доступом.

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