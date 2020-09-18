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Политика

Правозащитник рассказал, как жители ДНР по республиканским документам могут оформить льготную пенсию на Украине

Пенсионный фонд Украины начал принимать документы, которые подтверждают льготный стаж
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жителям ДНР можно через суд подтвердить на Украине документы о льготном стаже

Жителям ДНР можно через суд подтвердить на Украине документы о льготном стаже

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) при назначении льготной пенсии начал принимать документы из ДНР и ЛНР, которые подтверждают льготный стаж. Но чтобы узаконить эти документы нужно решение суда. Об этом рассказал юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Олег Тарасенко.

- Это льготный стаж шахтеров, металлургов и работников ряда других профессий, которые имеют право выходить на пенсию не по возрасту, а раньше, или на получение пенсии в повышенном размере. Проблема в том, что у многих из них документы о льготном стаже находятся в архивах на неподконтрольной территории. И когда люди приносили копии этих документов в органы Пенсионного фонда, то раньше в большинстве случаев их не принимали. В ПФУ говорили, что документы получены с нарушениями, истинность данных невозможно проверить, или нет оригиналов, – пояснил Тарасенко.

На протяжении 2017-2018 годов юристы «Права на защиту» выиграли в судах более пятидесяти дел по льготным пенсиям. И сейчас такой уже проблемы нет. Только должно быть решение суда о том, что документы с неподконтрольной территории нужно учесть при назначении пенсии.

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