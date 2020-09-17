В Донбассе перевернувшийся грузовик ВСУ протаранил легковушку и травмировал пожилого жителя

Машины 25-й бригады несут опасность для жителей Донбасса. Фото: Скриншот видео 25-й бригады

Военнослужащие 25-й бригады ВСУ устроили ДТП в районе села Новоахтырка Новоайдарского района подконтрольной Киеву Луганщины. А после происшествия запретили вызывать «скорую помощь» пожилому мужчине, получившему травму головы. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- При транспортировке неисправной техники связи на участке автодороги Т1306 в районе населенного пункта Новоахтырка по причине плохо закрепленной жесткой сцепки произошло опрокидывание двух грузовых автомобилей. В результате получил повреждение автомобиль «Фиат», в салоне которого находилась пожилая пара, - сообщил офицер пресс-службы.

Он уточнил, что водитель «Фиата» Антонов получил травму головы, однако военнослужащие запретили вызывать «скорую помощь» и вообще отказались возмещать ущерб, причиненный по их вине.

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