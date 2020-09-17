В ЛНР выразили соболезнования родным умершего от коронавируса генерала МВД РФ, который вручал первые российские паспорта жителям Республики

Вячеслав Нагоша родился на Украине, юность провел в Луганске. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В МВД ЛНР выразили соболезнования родным и близким генерал-майора МВД РФ Вячеслава Нагоши, который умер 16 сентября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Замначальника главного управления МВД РФ по Ростовской вручал первые российские паспорта жителям ЛНР. Об этом сообщил центр общественных связей МВД ЛНР.

- Руководство и личный состав Министерства внутренних дел Республики выражает соболезнования родным и близким. У Вячеслава Анатольевича Нагоши остались жена и две дочери, - говорится в сообщении.

Вячеслав Нагоша родился 5 апреля 1962 году в Украинской ССР. Юность провел в Луганске. Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и Ростовский юридический институт МВД России.

Службу в правоохранительных органах начинал участковым в Ростове-на-Дону. В 2013 году был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Ростовской области.

- Вячеслав Нагоша принимал активное участие в реализации указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о приеме в гражданство России в упрощенном порядке жителей республик Донбасса. 14 июня 2019 года он лично вручал первые паспорта Российской Федерации жителям ЛНР в Новошахтинске, - отметили в МВД ЛНР.

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