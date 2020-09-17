Труп вывезли в холодильнике и сожгли: В Донецке сотрудники полиции раскрыли убийство женщины

Убийство произошло в Пролетарском районе столицы. Фото: Скриншот видео МВД ДНР

Сотрудники Пролетарского райотдела полиции Донецка задержали троих подозреваемых в убийстве женщины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- В лесополосе Пролетарского района Донецка было обнаружено обгоревшее тело женщины. Сотрудники полиции вышли на след троих горожан, подозреваемых в совершении данного преступления, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщину убил 37-летний сожитель. По его словам, в тот злополучный день они вдвоем много выпили. Возникла ссора, во время которой мужчина избил женщину. А утром обнаружил, что она скончалась. Дончанин позвонил дочери. Та со своим парнем отправилась к отцу. По дороге купили скотч и полиэтиленовую пленку. Труп положили в холодильник и вывезли на грузовом такси в лесополосу. Там забросали сухой листвой и подожгли.

Теперь мужчине «светит» лишение свободы на срок до 15 лет. Его дочери за укрывательство преступления – до двух лет.

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