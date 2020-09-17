Как в Республике получить паспорт ДНР школьнику в 14 лет

В ДНР подростки в 14 лет получают свой первый паспорт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова поделилась советом, как без лишних затрат времени получить паспорт ДНР ребенку, которому исполнилось 14 лет.

- Вы – родитель школьника, которому 11-12 лет? Значит в 14 лет вам нужно будет получить первый паспорт ДНР. Вот на текущий момент родители с такими детьми приходят в четверг и по живой очереди сдают документы на паспорт ДНР, - поделилась с дончанами депутат. - В очереди можно и целый день провести. Иногда детей так много, что успевают не все и приходится идти в следующий четверг. Одним словом – чтобы сдать документы по живой очереди, родителю нужно отпрашиваться с работы на целый день, а иногда не один раз.

Эти неудобства решает электронный талон на паспорт ДНР. Тем более сейчас в некоторые районы выдают талоны уже на март 2023 года.

- Поэтому, берете талон на сайте Госсуслуг на ближайшую дату после наступления 14-летия вашего ребенка, приходите в назначенное время и в течении часа ПО СПИСКУ (https://passport-help.su/poluchit-pasport-dnr-v-14-18-let-…/) сдаете документы на паспорт ДНР. А потом спокойно идете на работу, - посоветовала Анастасия Селиванова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Кобцева разъяснила, почему не состоится обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса

Что сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы (подробнее)