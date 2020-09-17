В ЛНР нашли три трубопровода, по которым контрабандисты гнали бензин из России

До труб можно добраться только с помощью экскаватора. Фото: Скриншот видео МГБ ЛНР

Во время работ по модернизации международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Изварино» сотрудники Службы пограничной охраны МГБ ЛНР обнаружили три пластиковых трубопровода.

- Обнаружено три канала для нелегального перемещения горюче-смазочных материалов общей протяженностью более 2,5 километра каждый, - сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

В ведомстве уточнили, что эти коммуникации до 2014 года использовались для контрабанды бензина и дизтоплива из России на территорию Украины. Сейчас идут работы по выемке из грунта обнаруженных трубопроводов. Причем закопаны трубы были буквально в нескольких метрах от ограждения пункта пропуска «Изварино». Сделать это без ведома украинских пограничников было невозможно.

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