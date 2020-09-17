После скандала с Фокиным Украина введет в ТКГ по Донбассу должность спикера

Витольд Фокин теперь лишен права даже свое личное мнение публично высказывать. Фото: Скриншот видео 112.Украина

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) введет должность спикера, который будет выражать единую позицию переговорной группы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

- Сейчас идет подбор пресс-секретаря, скорее, спикера украинской делегации. Его заданием будет фокусировать все сигналы от имени делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться, – сообщил Резников.

Напомним, на Украине разразился скандал после заявления первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина. Он сказал, что можно согласиться на проведение всеобщей амнистии в обмен на то, чтобы не закреплять особый статус Донбасса в Конституции. Кроме того, Фокин считает, что особый статус должна иметь вся территория Донбасса.

Тем временем, Витольд Фокин отказался встречаться 15 сентября с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Верховной Рады. Народным депутатам он сказал, что занят работой в контактной группе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Витольд Фокин попал на «Миротворец» за предложения о мире в Донбассе

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе оказался в центре скандала (подробнее)