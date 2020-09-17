На КПВВ «Еленовка» за 1750 рублей можно сдать экспресс-тест на коронавирус

При въезде на территорию ДНР желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирус Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 18 сентября, вновь откроется в режиме гуманитарного коридора КПВВ «Еленовка», расположенный на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией. Об этом сегодня сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавирусной инфекции.

- КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, – сказано в сообщении.

Напомним, что для въезда в Республику необходимо получить разрешение в оперативном штабе по коронавирусу, а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

При этом в штабе уточнили, что при въезде на территорию ДНР гражданам необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования.

В то же время желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирус сразу при прохождении контрольно-пропускного пункта. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания). Если тест окажется положительным, то граждане направляются на стационар в больницу для проведения дальнейшего обследования.

Как отмечают очевидцы, тест стоит 1750 рублей.

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