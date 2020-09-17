Житель Саханки на юге ДНР ранен от детонации боеприпаса, выпущенного по селу военными 36-й бригады ВСУ

До начала большого перемирия Саханку обстреливали практически ежедневно. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 17 сентября, мирный житель села Саханка на юге ДНР получил осколочные ранения в результате детонации украинского боеприпаса. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Мужчина, 1962 года рождения, находился вблизи водоема в села Саханка, в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса получил осколочные ранения. Пострадавший госпитализирован в Новоазовске, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, — отметили в УНМ.

Военные предполагают, что боеприпас ранее был выпущен при обстреле Саханки военнослужащими из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Село Саханка расположено вблизи линии разграничения. До начала большого перемирия село обстреливали практически ежедневно.

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