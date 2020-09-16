Коронавирус в ДНР выявлен еще у 19 жителей

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 2867 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 19 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 15 сентября, выявлено 19 случаев заболевания, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве Республики рассказали, что за сутки зарегистрировано пять летальных случаев.

- Скончались мужчины в возрасте 60, 54 и 82 лет и женщины в возрасте 85, 76 лет, - сказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 2867 жителей. Из этого числа 1511 человек выздоровели и были выписаны их больниц. Зарегистрировано 168 летальных случаев. Лечение продолжают 1188 пациентов.

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