В 14-й бригаде ВСУ проверка выявила сразу 11 пьяных солдат

Все пьяные солдаты были задержаны. Фото: штаб ООС

В ходе ночного рейда в 14-й бригаде проверяющие выявили 11 солдат в алкогольном и наркотическом опьянении. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

- В ходе ночного рейда правоохранители выявили 11 солдат в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также незаконное отсутствие четырех военнослужащих, нахождение которых удалось установить лишь спустя 10 часов по их приходу после праздного время препровождения, - сообщил он.

Все нарушители были задержаны.

- С целью демонстрации властных полномочий и проверки личного состава 2-го механизированного батальона 14-й бригады ВСУ на предмет употребления спиртных напитков и наркотических веществ в расположение батальона прибыли сотрудники Луганского зонального отдела военной службы правопорядка и военной комендатуры Счастья, - сказал Мазейкин.

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