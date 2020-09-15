Погода в Донецке на день: 16 сентября будет солнечно, до +26 градусов

16 сентября в Донецке будет солнечно Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 16 сентября будет солнечно. Без осадков. По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, от 24 до 26 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято «прибиранье рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовиться к суровой зиме.

По прогнозам синоптиков, 17 сентября в Донецке и ДНР сохранится солнечная погода и станет чуть теплее.

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