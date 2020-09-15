Киев лишь имитирует помилование освобожденных из плена

Дарья Морозова добивается помилования освобожденных из украинского плена Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Представители Киева заявили о намерении помиловать девять человек, ранее освобожденных украинской стороной во время обменов пленными. Об этом сегодня сообщила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова по итогам видеоконференции гуманитарной подгруппы.

- Воспринимать этот документ как перспективный мы не можем. Письма аналогичного содержания уже неоднократно получали от Киева, но действий за ними не последовало, - прокомментировала Дарья Васильевна.

Процессуальное очищение освобожденных из плена остается ключевой темой переговоров в течение нескольких месяцев, но Украина не спешит выполнять взятые на себя обязательства. По словам Уполномоченного по правам человека в ДНР, из полусотни свобожденных Киевом в 2019-2020 годах процессуально очищен лишь один человек. Со своей же стороны Республика в этом направлении уже выполнила все обязательства.

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