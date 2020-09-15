В ДНР миллиарды рублей инвестируют в развитее инфраструктуры. Фото: Сайт Главы Республики

В Донецкой Народной Республике на большинстве объектах инфраструктуры начались ремонтные работы, согласно программе развития на 2020 год. Об этом сегодня сообщил Глава Республики Денис Пушилин на совещании с министрами и руководителями организация, реализующими эту программы.

- Из запланированного - ремонт 122 кровель, 197 лифтов, 21 объекта системы водоснабжения и 11 теплоснабжения - в работе находится большинство. По состоянию на 1 сентября, договоры по обозначенным объектам уже заключены, и подрядные организации приступили к работе, - рассказал Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что власти Республики в этом году направят на развитие инфраструктуры около 6 миллиардов рублей. Самые большие вложения - в ЖКХ: 370 миллионов на тепло-, газо- и водоснабжение, 322 миллиона на капитальные ремонты в жилом фонде и соцсфере, 120 миллионов на ремонт крыш и 90 миллионов - на обновление лифтов.

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