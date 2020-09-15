Погода в Луганске на день: 16 сентября ожидается переменная облачность, до 26 градусов тепла

16 сентября в Луганске ожидается до 26 градусов тепла. Фото: livejournal.com

16 сентября в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 26 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.

- В Республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем - 24-26 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-13 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

17 сентября, по предварительному прогнозу, в ЛНР будет умеренно теплая погода.

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