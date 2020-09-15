ЦРБ ДНР облегчает предпринимателям жизнь в условиях пандемии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Центральный Республиканский Банк продлил действие нулевого тарифа на подключение (повторное подключение) предпринимателей к системе «Клиент-банк» по 30 сентября 2020 года.

- Разработанная и внедренная ЦРБ система «Клиент - банк» позволяет организовать полноценное дистанционное обслуживание клиентов. Благодаря использованию этой системы можно оперативно осуществлять платежи со своего банковского счета; получать информацию о движении по счету и актуальном остатке на счете; отправлять в банк списки на зачисление зарплаты; отправлять в банк подтверждающие документы, необходимые для осуществления и (или) зачисления трансграничных переводов; формировать отчеты на основании отраженных в системе документов; получать информационную и техническую поддержку от сотрудников ЦРБ, - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Напомним, что нулевой тариф на подключение к системе «Клиент-банк» был введен 1 апреля этого года.

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